Spectacle « le Père Noël est une ordure » Bernon, vendredi 11 octobre 2024.

Spectacle « le Père Noël est une ordure » Bernon Aube

Vendredi 11 octobre BERNON Spectacle « le Père Noël est une ordure » à l’Usine de Bernon. Ouverture des portes 19h – Spectacle à 21h – Fermeture à 01h. La comédie culte des années 80. La ville est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles… Mais c’est sans compter sur une poignée d’hommes et de femmes bénévoles qui ont créé détresse amitié pour briser ce mur de silence. La veille de Noël, ces mots résonnent plus fort dans la nuit et les désespérés arrivent un à un, tels les moustiques attirés par la lumière. Pierre arrivera-t-il à appliquer son plan de drague malgré la présence envahissante de Zézette et de Félix ? Thérèse saura-t-elle trouver le courage d’avouer son amour ? La sulfureuse Katia et le gentil Preskovic avec ses fameux chocolats lui laisseront-ils seulement le temps ? Tarif 19,90 €. Contact 03 25 77 87 48 07 88 11 56 26 19.9 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 19:00:00

fin : 2024-10-11

1 Route de Coussegrey

Bernon 10130 Aube Grand Est bonjour@usine-bernon.fr

L’événement Spectacle « le Père Noël est une ordure » Bernon a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance