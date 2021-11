Béziers Béziers Béziers, Hérault SPECTACLE – LE NOEL DANSE D’ADAJ Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault L’école de danse ADAJ vous propose leur spectacle « Le Noël Dansé d’ADAJ ».

Petits et grands danseurs seront réunis pour enflammer la scène et vous préparer de belles surprises.

+33 6 20 34 53 35 https://www.adajdanse34.com/?fbclid=IwAR1AOUlKmEa5VNH1tEBe4ZXa8Az2wtBS1tr5Lgyvtt25Bst-kn0khfXXE4Y

