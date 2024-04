SPECTACLE LE MYSTERE DU SEL Hôtel de ville Baccarat, vendredi 24 mai 2024.

Vendredi

Voici un nouvel épisode de Kosmos Science Power Le Pouvoir de la Science votre émission de vulgarisation scientifique préférée, animée par le célébrissime Pr. Boris Bouldanof et Brigitte Deterrain, sa doctorante de choc ! Cette fois vos deux chercheurs préférés s’attaquent au sel cette substance si commune et si étrange qui se cache un peu partout, dans, et autour de nous. Gratuit. Informations au 03 83 76 35 35Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-24

Hôtel de ville 2 rue Adrien Michaut

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est

