2023-05-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-16

Par les élèves de l’école de danse et de chant.

La danse et la musique s’allient à nouveau pour célébrer leur éternelle complicité dans ce spectacle interprété par les élèves de la Maison des arts. Ce spectacle tentera de donner à voir la connivence de longue date qui existe entre la musique et la danse. Une connivence qui se construit autour du point de rencontre le plus important pour ces deux pratiques artistiques qu’est le rythme.

Pour le danseur, le rythme est une composante essentielle de la danse car les mouvements du corps engendré par celui-ci, forment l’acte de danser.

Pour le musicien, le rythme est la façon dont la musique est systématiquement divisée en battements. La façon dont elle se répète un nombre de fois spécifique à l’intérieur d’une mesure, à une vitesse ou un tempo.

Alors ce soir chant et danse se partageront la scène à tour de rôle ou en même temps pour une visite insolite du musée.

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Gratuit.

billetterie@ville-montivilliers.fr +33 2 35 30 96 58 https://www.ville-montivilliers.fr/bouger-sortir/culture/programmation/#

