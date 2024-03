Spectacle Le Monte-Plats de Harold Pinter (récompensé par le prix Nobel de littérature) Théâtre L’Almendra Rouen, jeudi 28 mars 2024.

Spectacle Le Monte-Plats de Harold Pinter (récompensé par le prix Nobel de littérature) Théâtre L’Almendra Rouen Seine-Maritime

Deux tueurs à gages sont en attente de leur mission. Mais un monte-plats leur envoie des commandes culinaires de plus en plus sophistiquées, qu’ils sont incapables de satisfaire. La menace plane. Quelle sera leur prochaine cible ?

Un thriller bourré d’humour et d’absurde. Un grand Pinter qui a dû inspirer Tarantino.

Deux hommes en bras de chemise, Ben et Gus, attendent leur mission dans un sous-sol. Quelle sera leur prochaine cible ?

C’est écrit comme un scénario de film noir, qui lorgnerait vers l’absurde de Beckett. Harold Pinter ramène le théâtre à sa base élémentaire une cave, des personnages livrés à eux mêmes, un dialogue imprévisible, qui met à nu des

rapports de soumission et de domination.

Une tension sourde et implacable s’insinue entre les protagonistes. Mais l’ironie transforme cette attente en morceaux d’anthologie. Un texte fondateur du théâtre de Pinter, où la survie tient parfois dans un silence.

Depuis 1996, la Compagnie du Théâtre de l’Oiseau-Tonnerre a présenté de nombreux spectacles au Moyen-Orient et en France, dont LE RETOUR de Harold Pinter en 2019, Des comédiens formidables France Culture, Une mise en

scène fiévreuse Culture J.

Deux tueurs à gages sont en attente de leur mission. Mais un monte-plats leur envoie des commandes culinaires de plus en plus sophistiquées, qu’ils sont incapables de satisfaire. La menace plane. Quelle sera leur prochaine cible ?

Un thriller bourré d’humour et d’absurde. Un grand Pinter qui a dû inspirer Tarantino.

Deux hommes en bras de chemise, Ben et Gus, attendent leur mission dans un sous-sol. Quelle sera leur prochaine cible ?

C’est écrit comme un scénario de film noir, qui lorgnerait vers l’absurde de Beckett. Harold Pinter ramène le théâtre à sa base élémentaire une cave, des personnages livrés à eux mêmes, un dialogue imprévisible, qui met à nu des

rapports de soumission et de domination.

Une tension sourde et implacable s’insinue entre les protagonistes. Mais l’ironie transforme cette attente en morceaux d’anthologie. Un texte fondateur du théâtre de Pinter, où la survie tient parfois dans un silence.

Depuis 1996, la Compagnie du Théâtre de l’Oiseau-Tonnerre a présenté de nombreux spectacles au Moyen-Orient et en France, dont LE RETOUR de Harold Pinter en 2019, Des comédiens formidables France Culture, Une mise en

scène fiévreuse Culture J. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28

Théâtre L’Almendra 1B Rue Paul Baudouin

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

L’événement Spectacle Le Monte-Plats de Harold Pinter (récompensé par le prix Nobel de littérature) Rouen a été mis à jour le 2024-03-07 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES