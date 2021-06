Lignac Lignac Indre, Lignac Spectacle « le monde selon Kokopelli » et concert Loop’n’Sax Lignac Lignac Catégories d’évènement: Indre

Une fois par an, le marché de producteurs se transforme en repas-spectacle. Cette année, un spectacle musical « Le monde selon Kokopelli » (à partir de 3 ans) et set de musique jazz-reggae avec « Loop'N' Sax ». 18h-20h: marché de producteurs bio; 18h: spectacle; 19h: début du repas; 20h30 Concert. lapetitemenardiere@outlook.fr +33 2 54 24 28 34

