Spectacle Le monde, point à la ligne Mertzwiller, mardi 16 avril 2024.

Spectacle Le monde, point à la ligne Mertzwiller Bas-Rhin

Dans le cadre du Festival l’Alsace (se)raconte. Au début, le monde était bien rangé au fond d’une armoire, dans une maison, chez une petite dame, et un chien montait la garde. Un jour un petit garçon est entré, en pleurant. Il s’est précipité vers l’armoire pour y prendre un mouchoir et il a mis un tel désordre que le monde s’est renversé. Du monde d’avant, il ne reste que ce petit mouchoir. Qu’est-ce qu’on peut faire avec un mouchoir ? Toute une histoire… Un voyage poétique, tout au bout du monde… ou pas ! Par Muriel Revollon et Stéphan Ramirez. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 18:30:00

fin : 2024-04-16 19:30:00

14 rue Louis Pasteur

Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est mairie@mertzwiller.fr

