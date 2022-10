Spectacle – Le Monde et son contraire

2022-11-18, 5 EUR

Par la Compagnie Fracas Lunaire, durée 1h10.

Le monde et son contraire est une ode aux êtres étranges, bizarroîdes, à ceux qui sont à côté… une blessure métamorphosée en spectacle pour que la joie se partage, une résilience insolite et malicieuse. Une scène d’une rare intensité.

Réservation par mail.

À partir de 12 ans.

