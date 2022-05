Spectacle – Le monde des étiquettes Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim Bas-Rhin Bischoffsheim EUR Un spectacle rempli d’émotions, écrit et joué par des jeunes. A la fois touchant, juste drôle et questionnant. De la musique, de la danse, du théâtre, à la limite de la comédie musicale. Un spectacle rempli d’émotion, écrit et joué par des jeunes.

A la fois drôle, juste, touchant et questionnant.

Un spectacle rempli d'émotions, écrit et joué par des jeunes. A la fois touchant, juste drôle et questionnant. De la musique, de la danse, du théâtre, à la limite de la comédie musicale.

