SPECTACLE » LE MONDE COMME UN JARDIN » Prades-le-Lez, 27 novembre 2022, Prades-le-Lez.

SPECTACLE » LE MONDE COMME UN JARDIN »

Prades-le-Lez Hérault RESTINCLIERES

2022-11-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-27 16:00:00 16:00:00

Prades-le-Lez

Hérault

Prades-le-Lez

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Spectacle » Le monde comme un jardin »

Dimanche 27 novembre de 15h à 15h50

Domaine de Restinclières – accueil / expos

Public : à partir de 4 ans + famille

Noémie, son meilleur ami, est au fond du jardin chez papi et mamie. Quand elle vient, il est toujours là. Quand il la voit arriver de loin, il est tellement content qu’il remue ses bras comme pour lui dire « Allez, viens ! ». Il remue ses bras, il remue tous ses bras. Il a plein de bras, des petits en haut et des grands plus bas. Parce que son meilleur ami à Noémie…est… un arbre !

Avec Fla Cie Arthéma

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

domainederestinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

Prades-le-Lez

