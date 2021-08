Argenteuil Abbaye Notre-Dame Argenteuil, Val-d'Oise Spectacle “Le Minotaure” de Marcel Aymé, par la Compagnie Carpe Diem Abbaye Notre-Dame Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

Pièce de théâtre “Le Minotaure” de Marcel Aymé ———————————————- ### _Par la compagnie Carpe Diem_ Venez vous installer en famille dans les jardins de l’abbaye pour assister à cette pièce de théâtre de Marcel Aymé. Cette farce met en scène un haut fonctionnaire qui a le mal de la campagne et installe dans son appartement parisien un tracteur, de la marque _Minotaure._ La suite réserve évidemment des situations cocasses, tout le monde ne partageant pas cette nouvelle passion.

Gratuit, réservation obligatoire

Venez passer un bon moment en famille dans les jardins de l’abbaye avec cette pièce de théâtre remplie d’humour. Abbaye Notre-Dame 19 rue Notre-Dame 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T20:00:00

