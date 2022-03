Spectacle – Le membre fantôme Langueux, 9 avril 2022, Langueux.

Spectacle – Le membre fantôme Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux

2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09 21:50:00 Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand

Langueux Côtes d’Armor

La blessure est en filigrane dans la vie d’un artiste, épée de Damoclès qui parfois tombe et vous transforme, soudain différent mais plus fort.C’est avec ce cirque, authentique et toujours en mouvement et à la mise en scène puissante, que des béquilles et autres orthèses vont devenir agrès pour montrer l’être de chair et d’os derrière les paillettes.Un moment de cirque enthousiaste et performant où un coin du rideau se lève pour le public qui fait face à des artistes que la passion anime quoi qu’il en coûte.

A partir de 6 ans

legrandpre@mairie-langueux.fr +33 2 96 52 60 60 https://www.legrandpre.info/saison-culturelle/

