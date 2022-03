SPECTACLE : ‘LE MARIAGE FORCÉE’ VERSION TRIPLE Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel D’après Molière. Comédie présentée par les Entr’Acteurs de Solgne. 3 versions, 3 mises en scène, 3 distributions, 3 ambiances différentes seront proposées au public.

Sganarelle, homme d’âge mûr, rêve de mariage. Doriméne, une jeune femme, rêve de liberté. Cette union est-elle compatible ?

Sganarelle à subitement des doutes, sera-t-il cocu ! Il demande alors conseil auprès d’amis, de voisins, de bohémiennes et autres philosophes: mais pas de réponse. +33 6 71 66 39 46 Vigneulles-lès-Hattonchâtel

