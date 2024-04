Spectacle « Le Mariage de Figaro » de Beaumarchais Jardins du château de Gaillon Gaillon, vendredi 31 mai 2024.

Spectacle « Le Mariage de Figaro » de Beaumarchais Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 20h30 Jardins du château de Gaillon Durée 2h, 200 places assises, possibilité d’amener son propre fauteuil.

Les élèves de l’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles interprètent le chef d’œuvre « Le Mariage de Figaro » de Beaumarchais dans les jardins du château, sous la direction de Danuta Zarazik.

Jardins du château de Gaillon Allée de l'Hermitage, 27600 Gaillon Gaillon 27600 Eure Normandie 02 32 53 08 25 A proximité de Vernon, Giverny et les Andelys

©Marion Maureille