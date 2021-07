Voiron Voiron Isère, Voiron Spectacle «Le magnifique bon à rien» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Spectacle «Le magnifique bon à rien» 2021-07-16 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-16 20:50:00 20:50:00

Voiron Isère Voiron Equipé de 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages du film « Le Bon, la Brute et le Truand ». contact@mjc-voiron.org +33 4 76 65 90 83 http://www.mjc-voiron.org/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

