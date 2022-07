Spectacle : « Le Livre des miracles de Rocamadour » Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

Spectacle : « Le Livre des miracles de Rocamadour » Rocamadour, 15 juillet 2022, Rocamadour. Spectacle : « Le Livre des miracles de Rocamadour »

Ruines de l’Hospitalet Rocamadour Lot

2022-07-15 20:30:00 – 2022-07-15 Rocamadour

Lot Les ruines de l’Hospitalet accueillent un spectacle intitulé « Le Livre des miracles de Rocamadour ou la Fabuleuse conversion du Père Christophe-Amadou » de Gérard Lavayssière. +33 9 63 41 43 45 Allan Neuveux

Rocamadour

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse Ruines de l'Hospitalet Rocamadour Lot Ville Rocamadour lieuville Rocamadour Departement Lot

Rocamadour Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour/

Spectacle : « Le Livre des miracles de Rocamadour » Rocamadour 2022-07-15 was last modified: by Spectacle : « Le Livre des miracles de Rocamadour » Rocamadour Rocamadour 15 juillet 2022 Ruines de l'Hospitalet Rocamadour Lot

Rocamadour Lot