le dimanche 24 avril à Ferme d’en Haut

**Spectacle** _**Le Langage des oiseaux**_ **par la Cie les Anges au plafond dans le cadre de lille3000 Utopia** Dans un jardin de cabanes transparentes, un oiseau dépose un message. Mais impossible de le décrypter. Que signifie-t-il ? D’où̀ vient cette langue ? Pour résoudre l’énigme, il faut partir à l’aventure, se laisser envouter par une langue inventée par des jumelles, suivre les traces d’un animal invisible, retrouver une chouette millénaire… C’est un voyage à la fois sonore et visuel où se mêlent les musiques et les voix Tsiganes ou Inuits, les ombres et les dessins au fusain. Un spectacle ludique et poétique qui plonge le spectateur dans l’univers magique des mots. On les regarde alors s’ébrouer et s’envoler comme des oiseaux… **Spectacle tout public dès 3 ans** **Durée : 35 min**

Sur réservation, tarifs 6€ ou 4€

Dimanche 24 avril 2022, 15h et 17h à la Ferme d’en Haut

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



