SPECTACLE LE LAC DES CYGNES Maxéville, 30 avril 2022, Maxéville.

37 EUR

Ballet le plus joue´ au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2022 pour une grande tourne´e en France et en Europe. A l’image des anne´es pre´ce´dentes, une nouvelle compagnie « Ope´ra National de Russie » pre´sentera cet intemporel chef-d’œuvre classique.

Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette dernie`re est malheureusement prisonnie`re du ce´le`bre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour e´ternel pourra la libe´rer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors a` Odette de l’e´pouser lors du bal donne´ en son honneur. E´chapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince parviendra-t-il a` sauver sa promise ?

Cre´e´ en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchai¨kovsky, c’est en 1895 avec la reprise du chore´graphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus grand succe`s classique de tous les temps.

Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, accompagne´s par un orchestre, interpre´teront tout en e´le´gance cette œuvre magistrale.

Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes envou^te et continue d’enchanter enfants comme adultes.

+33 3 83 93 27 27 https://www.zenith-de-nancy.com/evenement/le-lac-des-cygnes/

