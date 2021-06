Spectacle « Le K Outchou » – Samedi 26 juin Petit théâtre Saint-Exupère, 26 juin 2021-26 juin 2021, Blagnac.

le samedi 26 juin à Petit théâtre Saint-Exupère

### Compagnie Myriam Naisy / L’hélice Le personnage principal de ce conte écologique est Outchou, né en Amazonie, sur l’arbre hévéa. Son papa Latex et sa maman Elastomère disent qu’il est un sacré numéro ! Il est coloré, imperméable et flexible. Effectivement, Outchou est un cas ! Outchou, très joueur, saute dans des flaques imaginaires chaussé de ses bottes imperméables. La fée plastique croise sa route, laissant derrière elle une méduse nocive. Outchou craint le monstre pétrole qui envahit l’espace au service du synthétique. Un univers en suspension, élastique et rebondissant. Sur un montage musical signé Jacky Mérit, les matières sonores et les couleurs défilent comme des paysages. Violoncelle et kora se mêlent poétiquement au piano et à la musique électronique. L’énergie vitale des percussions vont à la rencontre de Outchou qui rigole, ondule et s’étire. ### Distribution Chorégraphie et scénographie Myriam Naisy / Danseurs Nicolas Maye, Audrey Hector / Création sonore Jacky Mérit et les musiques de Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Agnès Obel, The Young Gods / Lumière Christophe Olivier / Costumes Philippe Combeau / Bateau Odile Brisset ### Dans la presse _« Myriam Naisy jongle avec les émotions avec une grâce envoûtante. »_ Paris-art.com [[https://youtu.be/7VbM0JBdJr8](https://youtu.be/7VbM0JBdJr8)](https://youtu.be/7VbM0JBdJr8) **Tarif A (de 6 à 10 €)** **Durée : 30 mn**

Une invitation à la jubilation dans un monde de couleurs, de sensations et de mouvements sur fond de conte écologique

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T11:00:00 2021-06-26T11:30:00;2021-06-26T16:30:00 2021-06-26T17:00:00