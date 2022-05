SPECTACLE LE GROS CLOU Nancy, 1 juillet 2022, Nancy.

SPECTACLE LE GROS CLOU Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel Nancy

2022-07-01 – 2022-07-01 Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel

Nancy 54000

Le Palais du Rire fruit du partenariat entre la Mjc Pichon et l’association Scène de Rire a le plaisir de vous accueillir pour son grand concours d’humoristes.

Nos 6 humoristes sélectionnés lors des auditions sont Vivien Pianet, Ben is, Avotcha, Redha Jean-Daniel, Tonton Régis et Stéphane Baudron.

Ils se retrouveront sur la scène de la Salle Poirel le 1 juillet prochain pour une soirée d’anthologie.

Le prix du jury sera décerné par un jury de professionnels.

Le prix du public, grâce à vos votes

…de la musique live et des blind test !

François Barthélémy poussera le curseur de l’animation dans les sphères de l’inconnu avec de nombreuses surprises…

Une fin de saison comme une parenthèse enchantée que vous raconterez à vos enfants et petits-enfants, qui eux-mêmes le raconteront à leurs enfants et petits-enfants…

+33 3 83 37 62 91 https://www.mjcpichon.com/index.php/site-content/item/987-gros-clou-2022-010722?month=7&year=2022

MJC PICHON

Salle Poirel 3 Rue Victor Poirel Nancy

dernière mise à jour : 2022-05-24 par