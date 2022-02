Spectacle : Le grand village de la lecture dans le village Ferolles Catégorie d’évènement: Férolles

dans le village, le samedi 2 avril à 15:00

Spectacle déambulatoire dans Férolles par la troupe des Salopettes et les associations de Férolles. “Les livres s’échappent des étagères, les mots s’enfuient des pages. Dans différents lieux de Férolles, vous rencontrerez différents personnage issus de romans de pièces ou de nouvelles. La lecture en chair et en os… en musique, en théâtre, en sport, en détente, en bien-être…” Spectacle : Le grand village de la lecture dans le village dans le village, Ferolles Ferolles

2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T20:00:00

