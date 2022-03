Spectacle : Le grand sommeil Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Spectacle : Le grand sommeil Bagnères-de-Bigorre, 12 avril 2022, Bagnères-de-Bigorre. Spectacle : Le grand sommeil à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-04-12 – 2022-04-12 à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Le Grand Sommeil, c’est celui où se déploient les rêves effrayants et fantasques de Jeanne, le personnage au cœur de la pièce. Tarifs : 28€/20€ Abonnés/14€ réduit (Adhérents Traverse/demandeur d’emploi/étudiants/minima sociaux )/ 10€ moins de 26 ans/ 10€ Abonné réduit

Conseillé à partir de 14 ans Inscriptions et réservations auprès du Parvis : 05 62 90 08 55 / ou sur place avant la représentation. Marion Siefert / Héléna de Laurens

En partenariat avec le Parvis scène nationale Tarbes

Marion Siéfert scrute les zones d’ombre de l’enfance : sa part de fantasme, son goût de l’obscène et du monstrueux, sa radicale insolence, son sens du plaisir et du jeu, sa liberté et son exigence vis-à-vis du monde des adultes. Le Grand Sommeil, c’est celui où se déploient les rêves effrayants et fantasques de Jeanne, le personnage au cœur de la pièce. Tarifs : 28€/20€ Abonnés/14€ réduit (Adhérents Traverse/demandeur d’emploi/étudiants/minima sociaux )/ 10€ moins de 26 ans/ 10€ Abonné réduit

Conseillé à partir de 14 ans Inscriptions et réservations auprès du Parvis : 05 62 90 08 55 / ou sur place avant la représentation. à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Spectacle : Le grand sommeil Bagnères-de-Bigorre 2022-04-12 was last modified: by Spectacle : Le grand sommeil Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 12 avril 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées