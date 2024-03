SPECTACLE LE GRAND ÉCART Gaec du Fourneau Montiers-sur-Saulx, samedi 18 mai 2024.

Samedi

Théâtre Cie Gravitation.

C’est comme une odyssée,

Un périple de 640km en vélo pour aller enterrer un placenta sur la terre de ses aïeux

Un retour en arrière pour retisser des fils entre l’endroit d’où l’on part et l’endroit où l’on vient.

Entre l’agriculture et la culture,

Entre le culte du “cyclisme à la papa” et le théâtre populaire de Firmin Gémier,

Entre le monde du silence et celui de la parole,

C’est le solo d’un équilibriste bringuebalant et fragile en quête de légitimité qui questionne son choix de ne pas avoir “repris” la ferme,

Qui se demande d’où l’on est réellement, si la culture rend heureux ou encore si l’on est plus évolué quand on va “de l’avant”…

A partir de 12 ans.

Proposé par Cie Azimuts/le CCOUAC, l’ACB et la Codecom Portes de Meuse.Tout public

5 EUR.

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18

Gaec du Fourneau 4 Chemin de la Forge

Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est azimuts@cieazimuts.com

