SPECTACLE : Le grand bal des animaux
Maison des Cultures de Pays, Parthenay
6 mars 2022
EUR 6

C'est une rencontre imaginaire avec les animaux les plus communs de nos contes traditionnels, un bal, un rendez-vous où le merveilleux côtoie notre monde actuel, une valse des mots où chacun raconte son histoire…. Des histoires de bêtes à visage humain, pas si bêtes et un peu rebelles… Trois contes issus du répertoire populaire du Poitou : une drôle de moitié de coq, un chat malmené par une vieille acariâtre d'une Maison de retraite et une oie au plumage en or qui nous entraîne dans un tous collés qu'on est pas prêt d'oublier. Un spectacle rythmé par une « bête du diato », quelques pas de danse… Le bal peut commencer, O va garocher !

