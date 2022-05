Spectacle le Grand Bal Bernos-Beaulac Bernos-Beaulac Catégories d’évènement: 33430

Bernos-Beaulac

Spectacle le Grand Bal Bernos-Beaulac, 24 juin 2022, Bernos-Beaulac. Spectacle le Grand Bal Gîte de Bacourey Chemin Bacourey Bernos-Beaulac

2022-06-24 – 2022-06-24 Gîte de Bacourey Chemin Bacourey

Bernos-Beaulac 33430 Bernos-Beaulac EUR La commune de Bernos Beaulac a le plaisir de vous accueillir au gîte de Bacourey avec le groupe Le grand bal pour un spectacle intitulé Nouvelle guiguette.

Sur place à partir de 19h, les associations UCABB, Trail du Ciron et Fermette du Ciron organisent restauration et buvette. La commune de Bernos Beaulac a le plaisir de vous accueillir au gîte de Bacourey avec le groupe Le grand bal pour un spectacle intitulé Nouvelle guiguette.

Sur place à partir de 19h, les associations UCABB, Trail du Ciron et Fermette du Ciron organisent restauration et buvette. +33 5 56 25 41 42 La commune de Bernos Beaulac a le plaisir de vous accueillir au gîte de Bacourey avec le groupe Le grand bal pour un spectacle intitulé Nouvelle guiguette.

Sur place à partir de 19h, les associations UCABB, Trail du Ciron et Fermette du Ciron organisent restauration et buvette. Gîte de Bacourey Chemin Bacourey Bernos-Beaulac

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 33430, Bernos-Beaulac Autres Lieu Bernos-Beaulac Adresse Gîte de Bacourey Chemin Bacourey Ville Bernos-Beaulac lieuville Gîte de Bacourey Chemin Bacourey Bernos-Beaulac Departement 33430

Bernos-Beaulac Bernos-Beaulac 33430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bernos-beaulac/

Spectacle le Grand Bal Bernos-Beaulac 2022-06-24 was last modified: by Spectacle le Grand Bal Bernos-Beaulac Bernos-Beaulac 24 juin 2022 33430 Bernos-Beaulac

Bernos-Beaulac 33430