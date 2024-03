Spectacle « Le Goût du vent » Puybrun, samedi 23 mars 2024.

Spectacle « Le Goût du vent » Puybrun Lot

lecture musicale 0 à 6 ans 25 minutes

artiste Émilie Cadiou à la voix, l’accordéon, aux petits bruits et aux objets.

Dans le cadre de l’opération 1ères Pages , des spectacles et des ateliers sont proposés aux enfants de 1 à 10 ans accompagnés de leur famille.

Ces spectacles commandités par CAUVALDOR sont conçus et interprétés par des artistes autour d’un album choisi et offert par la CAF à tous les enfants nés en 2023.

le spectacle Le Goût du vent à la Salle des Gardes (près de l’église)

L’entrée est gratuite pour tous les enfants accompagnés. Un petit goûter sera offert à la fin de la séance.

Le Goût du vent est un spectacle multi-sensoriel et musical, articulé autour de la découverte du monde et de ses habitants, un moment privilégié pour sentir le monde. Une exploration sensorielle à travers les lectures bruitistes et musicales d’albums qui nous laissent, petits et grands, tout ouïe, à fleur de peau, les narines à l’affût, l’œil alerte et les papilles en éveil… Bienvenu.e.s ! EUR.

Début : 2024-03-23 16:30:00

fin : 2024-03-23

salle des gardes

Puybrun 46130 Lot Occitanie

