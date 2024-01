[spectacle] LE GOÛT DE LA VILLE Maison Folie Moulins Lille, samedi 17 février 2024.

[spectacle] LE GOÛT DE LA VILLE Spectacle proposé dans le cadre des 20 ans de Lille, Ville d’Arts et d’histoires. Samedi 17 février, 17h30 Maison Folie Moulins Gratuit sur réservation 03.20.95.08.82 || Dès 11 ans

La Générale d’Imaginaire

Le Goût de la Ville est un portrait poétique des villes d’aujourd’hui. Tantôt dansé, tantôt chanté, ce spectacle donne à voir et à entendre les habitant.es des quartiers populaires et nous promène dans des paysages urbains.

Des tours de béton construites dans les années 60-70 aux anciens quartiers ouvriers réhabilités et gentrifiés, les décors de ces quartiers sont variés et les histoires qui s’y déroulent sont multiples.

Cette fresque sonore et chorégraphique propose plusieurs petites chroniques pour déplacer les points de vue sur les quartiers populaires et les espaces citadins, donner la voix à celles et ceux qui sont écartés et qui subissent de plein fouet les grandes mutations urbaines dues à l’évolution de notre société.

———–

Le même jour que le spectacle, découvrez la journée d’ouverture de l’exposition »Amose Désa[corps]dés » du 17.02 au 30.03 à la MFM.

Le programme de la journée du 17 février :

10h45 Vernissage

12h-14h Expérience gastronomique

Dès 12h, en continue Cinq courts-métrages sur le thème du réenchantement, la vision du quartier d’Euralille par les étudiants de l’UCL

14h15 & 15h15 Visites Flash de la MFM

15h Premier Atelier sérigraphie

16h30 Second atelier sérigraphie

17h30 Spectacle »Le Goût de la ville »

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

©La Générale d’Imaginaire