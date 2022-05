Spectacle le Géantaux fruits d’or et de glace Tréguennec, 12 juin 2022, Tréguennec.

Spectacle le Géantaux fruits d’or et de glace Maison de la Baie d’Audierne 65 route de St Vio Tréguennec

2022-06-12 – 2022-06-12 Maison de la Baie d’Audierne 65 route de St Vio

Tréguennec Finistère

Inspiré d’un conte traditionnel et théâtralisé par la plume d’Anne Sorel qui lui insuffle humour et modernité, Le géant aux fruits d’or et de glace est un spectacle à la fois profond et léger, grave et loufoque !..

Le thème est crucial : l’Humain et la Nature.

Grand Bi et Petite Fiole, les deux compères de cette aventure, vous invitent à un voyage dans le temps à la surface de la Terre plus que jamais d’actualité, à la découverte de cette histoire singulière et pourtant si universelle.

La réécriture est percutante et désopilante,la scénographie invite au rêve, l’interprétation est joyeuse et sensible, ponctuée de chants et de scènes aériennes …

Maison de la Baie d’Audierne 65 route de St Vio Tréguennec

