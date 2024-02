SPECTACLE « LE FRUIT DE LA CONNAISSANCE » Cazouls-lès-Béziers, vendredi 8 mars 2024.

À l’occasion de la semaine de la Femme, venez assister à une représentation exceptionnelle du groupe Wanda intitulée « LE FRUIT DE LA CONNAISSANCE ». Cette performance librement inspirée de la bande dessinée « L’origine du monde » de Liv Strömquist promet d’être un événement inoubliable. Parler du sexe féminin, avec humour, liberté et précision. Voilà l’objectif du Groupe Wanda. Adaptant sur un plateau de théâtre l’excellente BD de Liv Strömquist, L’Origine du monde (éditions Rackham, 2016), le Groupe Wanda s’empare du souffle impertinent de l’autrice pour aborder avec humour l’histoire des violences symboliques, mais aussi physiques, faites aux femmes. Le sexe féminin ne fut pas seulement ce fameux obscur objet du désir , il a également suscité l’intérêt un peu trop vif de certaines figures notoires de la gent masculine, dont les théories et les diagnostics ont eu des conséquences dévastatrices sur la sexualité des femmes et leur façon d’être au monde, aujourd’hui encore.

GRATUIT

Public à partir de 13 ans

Durée 1 heure .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Boulevard Victor Hugo

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mairie@mairiecazoulslesbeziers.fr

