Spectacle – Le fil rouge de Noël Cerizay, 5 décembre 2021, Cerizay.

Spectacle – Le fil rouge de Noël Bibliothèque 10 rue du chat botté Cerizay

2021-12-05 – 2021-12-05 Bibliothèque 10 rue du chat botté

Cerizay 79140 Cerizay

Dans un univers féerique de tableaux pop-up, une fabuleuse aventure musicale et contée qui vous fera voyager dans le désert, crapahuter dans les montagnes majestueuses… et puis… vous croiserez aussi des animaux étranges, un flocon voyageur, un coquillage géant et avec un peu de chance, même le Père Noël !

En partenariat avec la Ville de Cerizay.

A partir de 1 an. Sur réservation

+33 5 49 80 07 34

