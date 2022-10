SPECTACLE – LE FABULATOGRAPHE – CINÉ-OPÉRA

2023-02-28 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-28 19:00:00 19:00:00 Avec cette formule innovante et ludique, la Compagnie Les Monts du Reuil célèbre les 400 ans du plus grand fabuliste français en forme de découverte de la musique baroque. Prenez une fable de La Fontaine, par exemple celle du Corbeau et du Renard. Augmentez leurs aventures sur quatre saisons, faites-leur rencontrer les autres animaux familiers et sauvages du recueil au fil de pérégrinations rocambolesques à travers forêts, fond de lac, et pourquoi pas jusque sur la lune. Ajoutez les musiques prises chez Vivaldi, Rameau ou Clerc. Plongez le tout dans un format de cinéma immersif où les mondes imaginés viennent se superposer à la réalité prosaïque de la salle du théâtre et magnifier chanteuse et musiciens. Vous obtenez alors une machine à histoires et à rêves, un Fabulatographe qui une fois mis en route ne cesse d’inventer de nouvelles aventures à partager en musique et en famille. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

