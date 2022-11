SPECTACLE LE DÎNER DE CONS Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

SPECTACLE LE DÎNER DE CONS Gérardmer, 31 décembre 2022, Gérardmer. SPECTACLE LE DÎNER DE CONS

17 Faubourg de Ramberchamp Espace Lac Gérardmer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp

2022-12-31 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-31 22:15:00 22:15:00

Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp

Gérardmer

Vosges Gérardmer 35 EUR La pièce culte de Françis Veber. Un face à face féroce, émouvant et drôle ! matthieu.kalka@gmail.com +33 6 71 94 16 51 https://wwwfamilia-theatre.com/le-d%C3%AEner-de-cons Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer

dernière mise à jour : 2022-11-14 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Gérardmer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp Ville Gérardmer lieuville Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Departement Vosges

Gérardmer Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/

SPECTACLE LE DÎNER DE CONS Gérardmer 2022-12-31 was last modified: by SPECTACLE LE DÎNER DE CONS Gérardmer Gérardmer 31 décembre 2022 17 Faubourg de Ramberchamp Espace LAC Gérardmer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Gérardmer Vosges

Gérardmer Vosges