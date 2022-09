Spectacle « Le dernier plaisir de Rose » Saint-Léger-sous-la-Bussiêre Saint-Léger-sous-la-Bussiêre Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-la-Bussière

Saône-et-Loire

Spectacle « Le dernier plaisir de Rose » Saint-Léger-sous-la-Bussiêre, 14 octobre 2022, Saint-Léger-sous-la-Bussiêre. Spectacle « Le dernier plaisir de Rose »

Salle des fêtes de Saint Léger sous la Bussiêre Saint-Léger-sous-la-Bussiêre Saône-et-Loire

2022-10-14 – 2022-10-14 Saint-Léger-sous-la-Bussiêre

Saône-et-Loire Saint-Léger-sous-la-Bussiêre EUR Rose n’arrive pas à faire son repassage. Elle est en en colêre, contre son homme qui l’a toujours méprisée, mise plus bas que terre. C’est peut-être la premiêre fois qu’elle s’autorise cette colêre.

Le texte de Jean-Louis Terrangle veut donner la parole à toutes les femmes, celles qu’on oublie parce qu’elles sont cachées, mises sous tutelle par leur compagnon. Il démonte le mécanisme d’emprise qui est à l’≈ìuvre dans la plupart de ces situations.

Rose vit depuis des années dans le sentiment de n’être rien, une quantité négligeable.

Aussi, à quoi bon se révolter ?

C’est pour toutes les Jacqueline Sauvage, poussées au pire par l’indifférence, que nous voulons redonner sa place à la parole. contact@scmb71.com +33 3 85 50 26 45 https://www.scmb71.com/ Saint-Léger-sous-la-Bussiêre

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-la-Bussière, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Léger-sous-la-Bussiêre Adresse Salle des fêtes de Saint Léger sous la Bussiêre Saint-Léger-sous-la-Bussiêre Saône-et-Loire Ville Saint-Léger-sous-la-Bussiêre lieuville Saint-Léger-sous-la-Bussiêre Departement Saône-et-Loire

Spectacle « Le dernier plaisir de Rose » Saint-Léger-sous-la-Bussiêre 2022-10-14 was last modified: by Spectacle « Le dernier plaisir de Rose » Saint-Léger-sous-la-Bussiêre Saint-Léger-sous-la-Bussiêre 14 octobre 2022 Saint-Léger-sous-la-Bussière Salle des fêtes de Saint Léger sous la Bussiêre Saint-Léger-sous-la-Bussiêre Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Saint-Léger-sous-la-Bussiêre Saône-et-Loire