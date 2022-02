Spectacle « Le dernier plaisir de Rose » par la compagnie du Bonheur vert Le Creusot, 18 novembre 2022, Le Creusot.

Spectacle « Le dernier plaisir de Rose » par la compagnie du Bonheur vert Petit théâtre Château de la Verrerie Le Creusot

2022-11-18 20:30:00 – 2022-11-18 Petit théâtre Château de la Verrerie

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot

EUR Dans le cadre de l’exposition Citoyennes ! 3 concernant l’engagement des femmes dans la crise sanitaire, l’Ecomusée propose un spectacle, « Le dernier plaisir de Rose », de la Compagnie du Bonheur Vert, autour des violences conjugales.

La compagnie du Bonheur Vert est une compagnie théâtrale implantée en Bourgogne – Franche Comté et créée par Gaëlle About, comédienne et metteuse en scène en 2000.

Ce spectacle écrit par Jean-Louis Terrangle, veut donner la parole à toutes les femmes, celles qu’on oublie, parce qu’elles sont cachées, mises sous tutelle de leur compagnon.

La compagnie du Bonheur Vert souhaite aller à la rencontre du public pour réfléchir avec lui à ces oubliées, dont on découvre trop tard le calvaire, quand l’irrémédiable est arrivé.

Le spectacle sera suivi d’un débat animé par Mme About et M. Terrangle.

Spectacle tous publics, à partir de 14 ans.

ecomusee@creusot.montceau.org +33 3 85 73 92 00

Petit théâtre Château de la Verrerie Le Creusot

