Spectacle ” le député ” Fronsac, 1 avril 2022, Fronsac.

Spectacle ” le député ” Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-04-01 – 2022-04-01 Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau

Fronsac Gironde Fronsac

EUR 16 20 Médecin de campagne et maire d’un petit village du Médoc, Jean-René Galopin est élu député au cours d’une législative partielle qui le propulse, presque malgré lui, sur les bancs de l’Assemblée Nationale.

Le premier défi, étant d’apprendre à vivre dans ladite capitale, et dans ce Palais Bourbon où siège une moitié de notre pouvoir législatif . Et puis, il devra trouver sa place au milieu de ses 576 collègues, trouver son identité et des tâches à la mesure de ses espérances. Que peut-il accomplir, maintenant qu’il a son siège dans l’Hémicycle ?

A travers les (més)aventures du député Galopin, élu sans parti ni étiquette politique, c’est le pouvoir du député et ses limites que Jean-René explore. Et pour le spectateur, c’est un morceau de la vie politique française qui se déroule sous ses yeux, une aventure qui est une histoire d’hommes.Et de femmes. Comme partout ailleurs.

+33 5 57 74 70 69

AlinaMartin

Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

dernière mise à jour : 2022-01-19 par OT du Fronsadais