Spectacle – Le crytérion à tête de girafe Erquy, 12 février 2022, Erquy.

Spectacle – Le crytérion à tête de girafe Square de l’Hôtel de Ville Ancre des Mots Erquy

2022-02-12 – 2022-02-20 Square de l’Hôtel de Ville Ancre des Mots

Erquy Côtes d’Armor Erquy

LE spectacle annuel des c.r.è.p.(a.)d.é.d.é.e. Comédie policière : « Le crytérion à tête de girafe » d’Isablelle Oheix.

Des meurtres sont commis à Sables d’Or. À l’hôtel beau rivage les investigations fusent, … et si l’assassin était un client de l’hôtel !

Samedis 12 et 19 février à 20h30 et dimanches 13 et 20 février à 15h.

Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme.

+33 2 96 72 40 04 http://www.erquy-enscene.fr/

Square de l’Hôtel de Ville Ancre des Mots Erquy

