2023-04-01 – 2023-04-01

Landes 6 6 EUR Soirée théâtre avec la compagnie les passagers du vents.

Ce spectacle met en scène les premiers contes écrits de l’Histoire de la littérature européenne en usant d’anachronismes pour remonter à la vision d’aujourd’hui. Absurde? Pas vraiment…..

+33 6 20 28 05 90 ASSOCIATION TAPAGES

