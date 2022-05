Spectacle “le conte des contes” Cabanac-et-Villagrains, 1 juillet 2022, Cabanac-et-Villagrains.

Spectacle “le conte des contes” Salle des fêtes de Villagrains 2 RUE DES FLORALIES Cabanac-et-Villagrains

2022-07-01 – 2022-07-01 Salle des fêtes de Villagrains 2 RUE DES FLORALIES

Cabanac-et-Villagrains 33650

Par la compagnie les Passagers du vent

Pièce de théâtre inspirée de la Comedia Del Arte, avec Musique (en direct) et Vidéo. Pièce de théâtre d’après le Pentamerone de G.

Basile et “Il était une fois des femmes, des hommes, des contes” de L. Arlaud. Ce spectacle nous interroge sur les rôles sociaux et l’image stéréotypée des femmes et des hommes dans les contes traditionnels, qui nous influencent toujours aujourd’hui. Energique, drôle et incisif.

Tout public à partir de 8 ans

Salle des fêtes de Villagrains 2 RUE DES FLORALIES Cabanac-et-Villagrains

