Spectacle – Le Concile d’Amour Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 8 juin 2023, Paris.

Le vendredi 09 juin 2023

de 20h30 à 21h30

Le jeudi 08 juin 2023

de 20h30 à 21h30

.Tout public. payant

9€ / 12€ TR

Tragédie céleste écrite en 1894 qui fit scandale, fut interdite et valut à l’auteur un an de prison.

La scène est au ciel, printemps 1495. Dieu, la Vierge, le Christ, le Diable tiennent un concile, «Le concile d’amour » pour punir les Borgia et le peuple qui s’adonnent à une frénésie sexuelle dans l’Italie envahie par les français. Il en résultera la syphilis ou « Le mal de Naples ».

Pourquoi l’amour devrait toujours se payer de culpabilité et d’angoisse? N’y-a-t-il pas là une gigantesque et ridicule intoxication collective ?

Dans une Bavière puritaine de la fin du XIXème siècle, tel est le cri d’Oscar Panizza, dans ce chef-d’oeuvre de la littérature satirique si scandaleux et si drôle qu’il envoya en prison son auteur. Il a été voué à l’oubli par la confiscation de ses écrits, puis a succombé à la folie. Ce texte fut censuré jusque dans les années 1980. C’est plus qu’il n’en faut pour sceller un tombeau.

A la fin du XXème siècle quand le SIDA fait revenir les vieilles terreurs et plus récemment quand la Covid met à distance physique les êtres humains, peut-être n’est-il pas inutile de rappeler ainsi qu’une maladie, une épidémie, ne saurait entacher la splendeur innocente de l’amour et du plaisir des corps.

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

© Amirat Jalet , pour la Cie du Labyrinthe Le Concile d’Amour, de la cie du Labyrinthe – Espace Beaujon