SPECTACLE » LE COEUR DU SUJET » DE DAVID CHEVALLIER 2021-07-09 – 2021-07-09 Derrière salle polyvalente de la Cour Allée des Marronniers – Anetz

Vair-sur-Loire Loire-Atlantique Vair-sur-Loire «Le cœur du sujet», c'est un musicien qui se met à nu, par le biais de l'exercice éminemment introspectif qu'est le solo. Ce moment particulier, ou l'artiste ne peut tricher, est aussi l'occasion de faire la somme de toutes les expériences qui ont construit son monde musical. David Chevallier a longtemps partagé la scène avec des musiciens comme Laurent Dehors, Patrice Caratini, Yves Robert, Denis Charolles et bien d'autres. Il a fondé sa compagnie, le SonArt, pour développer ses projets personnels, allant du jazz contemporain à la relecture de musique baroque. Il est connu pour sa singularité. Après 30 ans de musiques, il crée ce solo comme une sorte d'auto-analyse. A la fois très organisé et structuré, «Le cœur du sujet» laisse une large place à l'improvisation, et exploite l'incroyable palette sonore de la guitare électrique. Buvette tenue par Festiz. Venez participer au spectacle « Le coeur du sujet » avec le musicien David Chevallier ! +33 2 40 98 02 23

