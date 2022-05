Spectacle “Le cirque alchimique” Plateau de la Cour du Roy Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Talant

Spectacle “Le cirque alchimique” Plateau de la Cour du Roy, 5 juin 2022, Talant. Spectacle “Le cirque alchimique”

Plateau de la Cour du Roy, le dimanche 5 juin à 11:00

Ce spectacle tout public nous transporte dans l’époque ou l’alchimiste recréait le monde dans ses alambics pour rivaliser avec les puissances divines. C’est l’imagination qui semble imposer sa loi sur les éléments : le feu, l’eau, la fumée et les bulles ! La matière mue et vit au fil des expériences. Aussi surprenantes, “émerveillantes” ou rebutantes que puissent être ces réactions, leur pount commun est d’être issues des ingrédients de notre alimentation industrialisée : surprenant ? Cette histoire sans paroles, rythmée par les cris émerveillés ou effarés du public, nous rend vraiment plus léger ! **À noter** : Sur inscription, places limitées au 03 80 44 60 30 ou sur [culture@talant.fr](mailto:culture@talant.fr).

Sur Inscription préalable – 50 places maximum –

Le Cirque alchimique est une clownerie pour magie fumeuse, chimie amusante et exploits jonglés ! Plateau de la Cour du Roy Cour du Roy, 21240 Talant Talant Le Belvédère Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Talant Autres Lieu Plateau de la Cour du Roy Adresse Cour du Roy, 21240 Talant Ville Talant lieuville Plateau de la Cour du Roy Talant Departement Côte-d'Or

Plateau de la Cour du Roy Talant Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talant/

Spectacle “Le cirque alchimique” Plateau de la Cour du Roy 2022-06-05 was last modified: by Spectacle “Le cirque alchimique” Plateau de la Cour du Roy Plateau de la Cour du Roy 5 juin 2022 Plateau de la Cour du Roy Talant Talant

Talant Côte-d'Or