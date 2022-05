Spectacle : le cheval à travers les âges Beauregard-Baret Beauregard-Baret Catégories d’évènement: Beauregard-Baret

Drôme

Spectacle : le cheval à travers les âges Beauregard-Baret, 23 juillet 2022, Beauregard-Baret. Spectacle : le cheval à travers les âges Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret

2022-07-23 21:30:00 – 2022-07-23 23:30:00 Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne

Beauregard-Baret Drôme Beauregard-Baret EUR Spectacle équestre nocturne

Depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, le cheval compagnon de toujours, nous fera revivre l’histoire de ces grands peuples cavaliers… indiansvallee@wanadoo.fr +33 4 75 48 87 98 http://www.indiansvallee.com/ Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Beauregard-Baret, Drôme Autres Lieu Beauregard-Baret Adresse Indian's Vallée 825 route du Gros Chêne Ville Beauregard-Baret lieuville Indian's Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Departement Drôme

Beauregard-Baret Beauregard-Baret Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauregard-baret/

Spectacle : le cheval à travers les âges Beauregard-Baret 2022-07-23 was last modified: by Spectacle : le cheval à travers les âges Beauregard-Baret Beauregard-Baret 23 juillet 2022 Beauregard-Baret Drôme

Beauregard-Baret Drôme