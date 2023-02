Spectacle Le Chapiteau Desnes Desnes Catégories d’Évènement: Desnes

Jura

Spectacle Le Chapiteau, 7 avril 2023, Desnes Desnes. Spectacle Le Chapiteau Desnes Jura

2023-04-07 – 2023-05-06 Desnes

Jura Desnes Le Chapiteau du Collectif Comme un Gant se pose à la base de loisirs à Desnes, du 7 avril du 6 mai ! Vous êtes tous et toutes les bienvenu.e.s au chapiteau ! Que vous passiez quelques minutes en coup de vent « juste pour voir », une heure pour boire un coup, une soirée pour profiter d’un spectacle, ou carrément tous les jours, parce que, peu importe le programme, c’est trop bien !

Le temps d’un mois

Inauguration : vendredi 7 avril

Ouverture du tiers-lieu sous chapiteau : du vendredi 7 avril au samedi 6 mai collectif.commeungant@gmail.com https://www.collectifcommeungant.com/?fbclid=IwAR0Zxp4jryNIyJ1qUUv2O2FHFIx64mrkAaGa_xZkwpNbN2T0xBqlvVI5KYE Desnes

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Desnes, Jura Autres Lieu Desnes Adresse Desnes Jura Ville Desnes Desnes lieuville Desnes Departement Jura

Desnes Desnes Desnes Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desnes desnes/

Spectacle Le Chapiteau 2023-04-07 was last modified: by Spectacle Le Chapiteau Desnes 7 avril 2023 Desnes Desnes Jura Jura

Desnes Desnes Jura