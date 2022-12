Spectacle : le Chapelier fou fait grise mine Chef-Boutonne Chef-Boutonne OT Pays Mellois Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres

Spectacle : le Chapelier fou fait grise mine Chef-Boutonne, 17 décembre 2022, Chef-Boutonne OT Pays Mellois Chef-Boutonne. Spectacle : le Chapelier fou fait grise mine Médiathèque de Chef-Boutonne Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres Place Cail Médiathèque de Chef-Boutonne

2022-12-17 – 2022-12-17

Place Cail Médiathèque de Chef-Boutonne

Chef-Boutonne

Deux-Sèvres Chef-Boutonne Deux-Sèvres EUR Spectacle : Le Chapelier fou fait grise mine Un conte écrit et réalisé par Sébastien Maye Tarrant Hightopp interprété par Isma Ailes Samedi 17 décembre à 16h à la médiathèque de Chef-Boutonne Que vous soyez Adulte ou que vous soyez Enfant, Tarrant Hightopp, le Chapelier Fou, vous attend… …oui pour un moment vraiment magique… un grand moment guiguandéliresque !!! Ne risquez pas de vous mettre en retard comme Lapin Blanc ! Ce serait dommage de laisser le thé refroidir !!! Il reste encore quelques places pour vous inscrire… 05.49.29.60.50 Par mail : mediatheque@chef-boutonne.fr Spectacle gratuit pour toute la famille

Enfant à partir de 4 ans

Durée : 35 min Spectacle : Le Chapelier fou fait grise mine Un conte écrit et réalisé par Sébastien Maye Tarrant Hightopp interprété par Isma Ailes Samedi 17 décembre à 16h à la médiathèque de Chef-Boutonne

Par mail : mediatheque@chef-boutonne.fr Spectacle gratuit pour toute la famille

Enfant à partir de 4 ans +33 5 49 29 60 50 Médiathèque de Chef-Boutonne Médiathèque Chef-Boutonne

Place Cail Médiathèque de Chef-Boutonne Chef-Boutonne

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Autres Lieu Chef-Boutonne Adresse Chef-Boutonne Deux-Sèvres OT Pays Mellois Place Cail Médiathèque de Chef-Boutonne Ville Chef-Boutonne OT Pays Mellois Chef-Boutonne lieuville Place Cail Médiathèque de Chef-Boutonne Chef-Boutonne Departement Deux-Sèvres

Chef-Boutonne Chef-Boutonne OT Pays Mellois Chef-Boutonne Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chef-boutonne-ot-pays-mellois-chef-boutonne/

Spectacle : le Chapelier fou fait grise mine Chef-Boutonne 2022-12-17 was last modified: by Spectacle : le Chapelier fou fait grise mine Chef-Boutonne Chef-Boutonne 17 décembre 2022 Chef-Boutonne Deux-Sèvres Médiathèque de Chef-Boutonne Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres OT Pays Mellois Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Chef-Boutonne OT Pays Mellois Chef-Boutonne Deux-Sèvres