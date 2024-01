Spectacle “Le chant de la baleine” Compagnie Le Zet, Liège, Belgique Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez, lundi 26 février 2024.

Spectacle “Le chant de la baleine” Compagnie Le Zet, Liège, Belgique Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 16:00:00

fin : 2024-02-26

Le spectacle Jeune Public belge est au théâtre ce que le kouign amann est à la gastronomie française: le must!

Le Chant de la baleine, écrit par Catherine Daele et porté par Charlotte Larguier et Julie Peyrat, comédiennes venues de Liège (Compagnie “Le Zet“), est une création sonore qui se monte de toutes pièces en live, sous nos yeux ébahis. Bruitages, récit, musique, ça fourmille, retentit, ça nous embarque !C’est l’histoire d’Ethel, sept ans. Forte de son imaginaire d’enfant, elle explore les facettes d’un deuil lourd à porter, celui de sa maman. Le cimetière est devenu un refuge et son terrain de jeu. Elle y rencontre Victor, dix ans. Difficile de trouver plus différents que ces deux-là: Ethel est sauvage et impolie, Victor a tout l’air d’un garçon timide et raisonnable. Passées les premières querelles, une amitié se noue entre eux.

Les voilà partis pour un voyage fantastique où sirènes espiègles et baleines chantantes aideront à guérir les blessures! La part du rêve, l’amour, la créativité et l’imaginaire sont des ingrédients précieux de cette recette du plat pays.

Le texte emmène ses spectateurs dans un récit qui fait aussi la part belle à l’humour et élargit le spectre des émotions à parcourir.

Le Chant de la baleine affirme le caractère précieux d’être en vie. Du point de vue de l’autrice et des comédiennes, la mort est l’affaire des vivants, de tous les vivants et les enfants en font partie ! Comme la musique n’existe qu’avec le silence, le blanc avec le noir, le vide avec le plein, la vie n’existe qu’avec la mort. Faut-il proposer cette réflexion fondamentale aux enfants? Plusieurs arguments plaident en faveur d’un oui. Parler de la mort, oui, mais comment? Pour les comédiennes, le rôle d’une artiste est d’être un soutien pour la jeunesse afin de faire émerger des pistes émancipatrices, pour aider à bien grandir, opérer des choix de vie. Le chemin choisi est celui de la fiction parce qu’il permet, comme les jeux que les enfants s’inventent, une transposition, une précieuse mise à distance qui ouvrent les portes d’une implication et d’une expression personnelle et profonde. L’enfant joue souvent sans prendre de pincettes. Mieux, il est possible qu’il s’en trouve plus fort.

Représentation: 50 minutes + discussion à la suite, en bord plateau de 30 minutes.

Jauge est limitée à 40 personnes, aussi il est impératif de réserver reservation@librairiedelanglerouge.com / 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Préciser votre nom et n° de téléphone.

.

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne bonjour@librairiedelanglerouge.com



L’événement Spectacle “Le chant de la baleine” Compagnie Le Zet, Liège, Belgique Douarnenez a été mis à jour le 2024-01-23 par OT PAYS DE DOUARNENEZ