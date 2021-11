Lille Salle du Conclave du Palais Rihour Lille, Nord Spectacle – « Le Cercle des Songes » Salle du Conclave du Palais Rihour Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Spectacle – « Le Cercle des Songes » Salle du Conclave du Palais Rihour, 5 décembre 2021, Lille. Spectacle – « Le Cercle des Songes »

le dimanche 5 décembre à Salle du Conclave du Palais Rihour

Allongé.e.s sur des transats, la tête sur un oreiller nuage, laissez-vous aller à l’ivresse de la paresse, dans un monde sonore à 360° porté par la voix grave de Louise Bronx et les différents instruments de Laure Chailloux. Le temps d’une sieste, la musique et la poésie vous ouvrent un monde des possibles, surréaliste, humaniste et réjouissant !

Billetterie : reservations.lille.fr/event/nem2021

Par Laure Chailloux et Louise Bronx – Métalu A Chahuter Salle du Conclave du Palais Rihour Place Rihour Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T15:40:00;2021-12-05T16:30:00 2021-12-05T17:10:00

