Spectacle Le cas Martin Piche Salle Jeanne d'Arc, 12 mars 2021, Le croisic.

Salle Jeanne d’Arc, le vendredi 12 mars à 20:30

Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un

manque absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer

d’exciter au plus haut point celle de son psy !

Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel

et désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute sa

sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire

où les situations comiques s’enchaîneront, passant de

l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde au

désopilant.

« Avec eux, on ne s’ennuie pas ! Un dialogue s’établit, délirant, touchant,

burlesque. Jacques Mougenot et Hervé Devolder livrent une interprétation

truculente, jusqu’au coup de théâtre final. » Le Parisien

« L’auteur et interprète Jacques Mougenot se livre à une écriture brillante,

corsée de jeux de mots parfois proches de Raymond Devos. Le sujet est très

original, et on rit beaucoup. » La Provence

« Les deux comédiens sont très bien. Mougenot, avec sa bonne tête d’homme

qui ne fait de mal à personne, est totalement crédible dans le rôle du patient.

Enfin une visite chez le psy qui rendra heureux ! » Le Figaro

LA PRESSE

EN PARLE…

avec Jacques Mougenot et Hervé Devolder

Succès au

Festival Off

Public

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



