SPECTACLE LE CARNET Saint-Augustin-des-Bois, 18 mars 2022, Saint-Augustin-des-Bois.

SPECTACLE LE CARNET Route de Saint-Georges Centre Polyvalent Saint-Augustin-des-Bois

2022-03-18 – 2022-03-18 Route de Saint-Georges Centre Polyvalent

Saint-Augustin-des-Bois Maine-et-Loire Saint-Augustin-des-Bois

EUR 6 6 Nous avons tellement apprécié son talent et sa simplicité lors du festival 2021 « Si l’orgue de barbarie m’était conté » que nous avons envie de la retrouver seule en scène pour un de ses spectacles de contes ! Christel est une conteuse qui a l’art de révéler la force et la complexité des histoires qu’elle raconte. D’un tempérament à la fois généreux et pétillant, la simplicité de sa présence sur scène lui permet d’établir un rapport complice avec le public.

Rendez-vous le vendredi 18 mars 2022.

Retrouvez la conteuse Christel Delpéroux dans le spectacle « le Carnet » le 18 mars 2022 à Saint-Augustin-des-Bois.

Nous avons tellement apprécié son talent et sa simplicité lors du festival 2021 « Si l’orgue de barbarie m’était conté » que nous avons envie de la retrouver seule en scène pour un de ses spectacles de contes ! Christel est une conteuse qui a l’art de révéler la force et la complexité des histoires qu’elle raconte. D’un tempérament à la fois généreux et pétillant, la simplicité de sa présence sur scène lui permet d’établir un rapport complice avec le public.

Rendez-vous le vendredi 18 mars 2022.

Route de Saint-Georges Centre Polyvalent Saint-Augustin-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-01-27 par