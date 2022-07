SPECTACLE – LE CARNAVAL DES ANIMAUX

2022-07-30 17:00:00 – 2022-07-30 17:40:00 Dans le cadre des Rendez-vous culturels de l’été, la compagnie Argillos Percussion vous propose son spectacle « Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns ». Le Carnaval des animaux, magnifique exercice de style, a été composé par Camille Saint-Saëns en 1886. La pièce est constituée de 14 mouvements de courte durée, virtuoses, s’inspirant chacun d’un animal. Initialement écrite pour 11 musiciens, le Quatuor Argillos l’a arrangée pour 2 clarinettistes et 2 percussionnistes tout en réadaptant les textes originaux de Francis Blanche qui ponctuent de poésie et d’humour chaque mouvement. Ce spectacle valorise ainsi cette pièce incontournable du répertoire classique avec des couleurs de jeux et un univers inédit. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

