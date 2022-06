Spectacle Le Carnaval de l’Art Zoo Istres Istres Catégories d’évènement: 13800

Spectacle Le Carnaval de l'Art Zoo Chemin Du castellan Art Zoo Istres Istres

2022-06-11 17:30:00

2022-06-11 17:30:00 – 2022-06-11 Chemin Du castellan Art Zoo Istres

Istres 13800 L’Harmonie Municipale d’Istres vous donne RDV le samedi 11 juin à partir de 17h30 à l’Art Zoo, devant l’Hôtel de ville, pour la carnaval Art Zoo.

Au programme : un conte musical pour cœur d'enfants et orchestre avec les choristes du conservatoire de musique d'Istres et de l'école Ortollan. Le Conservatoire de musique avec l'harmonie municipale propose un concert dans l'art zoo. +33 4 42 47 10 30

Au programme : un conte musical pour cœur d’enfants et orchestre avec les choristes du conservatoire de musique d’Istres et de l’école Ortollan. Chemin Du castellan Art Zoo Istres Istres

